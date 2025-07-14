Агент Мухина о ЦСКА: «Максиму сложно сейчас получать игровую практику. Он понимает, что имеет смысл сходить с аренду, где на него будут рассчитывать»

Агент Максима Мухина заявил, что вопрос трансфера игрока зависит от ЦСКА.

Ранее сообщалось , что 23-летним полузащитником интересуются «Ростов» и «Сочи». Главный тренер армейцев Фабио Челестини подтверждал, что 23-летний игрок может отправиться в аренду за игровой практикой.

«Дело в том, что это вопрос все-таки не ко мне, а к руководству армейского клуба. Это полностью зависит от них. По тому предложению, которое есть по Максиму , коллеги из других клубов ждут ответа. Пока, к сожалению, нет понимания.

Что думает футболист? У него есть несколько предложений. В принципе, Максим понимает, что с учетом того, что прошедший сезон он пропустил из-за травмы и долгого восстановления, конечно, ему имеет смысл сходить с аренду, где на него тренер будет рассчитывать, будет возможность получать игровую практику. Сейчас, как мы видим, в ЦСКА это довольно сложно», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев .

Нынешний контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за разрыва крестообразных связок, полученного еще в 2023 году.