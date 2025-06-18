У «МЮ» самый сложный старт сезона в АПЛ по версии Opta. Команда Аморима сыграет с «Арсеналом» и «Челси» дома и против «Сити» и «Фулхэма» на выезде
У «Манчестер Юнайтед» самый сложный старт сезона в АПЛ по версии Opta.
Средний рейтинг силы (Opta Power Rating) соперников команды Рубена Аморима в первых пяти турах – 94,6.
17 августа «Манчестер Юнайтед» предстоит домашняя встреча с «Арсеналом», затем выезд к «Фулхэму».
В 3-м туре команда Аморима примет «Бернли», а затем отправится на выезд к «Манчестер Сити».
В 5-м туре «Ман Юнайтед» сыграет с «Челси» на «Олд Траффорд».
Для сравнения, рейтинг силы первых пяти соперников «Ливерпуля» составляет 93,3. Команда Арне Слота сыграет с «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Арсеналом», «Бернли» и «Эвертоном».
Интер Майами
Будет ничья
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Analyst
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