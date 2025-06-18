У «МЮ» самый сложный старт сезона в АПЛ по версии Opta. Команда Аморима сыграет с «Арсеналом» и «Челси» дома и против «Сити» и «Фулхэма» на выезде

У «Манчестер Юнайтед» самый сложный старт сезона в АПЛ по версии Opta.

Средний рейтинг силы (Opta Power Rating) соперников команды Рубена Аморима в первых пяти турах – 94,6.

17 августа «Манчестер Юнайтед » предстоит домашняя встреча с «Арсеналом », затем выезд к «Фулхэму ».

В 3-м туре команда Аморима примет «Бернли», а затем отправится на выезд к «Манчестер Сити ».

В 5-м туре «Ман Юнайтед» сыграет с «Челси » на «Олд Траффорд ».

Для сравнения, рейтинг силы первых пяти соперников «Ливерпуля » составляет 93,3. Команда Арне Слота сыграет с «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Арсеналом», «Бернли» и «Эвертоном».