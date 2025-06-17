Защитник «Локо» Морозов о Сафонове в «ПСЖ»: «Мотя – классный вратарь, но чтобы в это время сразу перейти без какого‑то трамплина – в голове не укладывается»
Евгений Морозов высказался о карьере Матвея Сафонова.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Вратарь взял с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
– Насколько вас мотивирует Матвей Сафонов? Футболист, против которого вы только что играли, уехал в Париж, выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.
– Это, конечно, мотивирует, но как это все сложилось – в голове не укладывается. Конечно, Мотя – очень классный вратарь, но чтобы сейчас, в это время, сразу перейти в «ПСЖ» без какого‑то трамплина – это в голове не укладывается. Очень рады за него, – сказал защитник «Локомотива».
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