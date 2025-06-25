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Радимов считает, что Сафонову стоит покинуть «ПСЖ»: «Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть. Доннарумма – это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать»

Владислав Радимов считает, что Матвею Сафонову стоит сменить клуб ради практики.

Сообщалось, что интерес к вратарю «ПСЖ» проявляют «Галатасарай» и «Борнмут». 

– Сафонову надо играть. Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть.

– Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы?

– Нет. Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма – это глыба.

Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду, – сказал бывший хавбек «Зенита».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Радимов
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМатч ТВ
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