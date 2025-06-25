Радимов считает, что Сафонову стоит покинуть «ПСЖ»: «Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть. Доннарумма – это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать»
Владислав Радимов считает, что Матвею Сафонову стоит сменить клуб ради практики.
Сообщалось, что интерес к вратарю «ПСЖ» проявляют «Галатасарай» и «Борнмут».
– Сафонову надо играть. Трофеи – это одно дело, но спортсмену надо играть.
– Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы?
– Нет. Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма – это глыба.
Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду, – сказал бывший хавбек «Зенита».
Что теперь будет с «Торпедо»?16561 голос
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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