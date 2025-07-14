Петржела о Жерсоне в «Зените»: «Точно за деньгами гонится. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить такую высокую зарплату»

Властимил Петржела считает, что Жерсон перешел в «Зенит» из-за высокой зарплаты.

В воскресенье петербургский клуб объявил о переходе бразильского хавбека из «Фламенго» за 25 млн евро. Контракт с Жерсоном рассчитан до конца сезона‑2029/30.

«Понятия не имею, что будет с Жерсоном в «Зените ».

Он точно гонится за деньгами. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить ему такую высокую зарплату. Пусть Жерсон наслаждается жизнью в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».