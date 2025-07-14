Петржела о Жерсоне в «Зените»: «Точно за деньгами гонится. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить такую высокую зарплату»
Властимил Петржела считает, что Жерсон перешел в «Зенит» из-за высокой зарплаты.
В воскресенье петербургский клуб объявил о переходе бразильского хавбека из «Фламенго» за 25 млн евро. Контракт с Жерсоном рассчитан до конца сезона‑2029/30.
«Понятия не имею, что будет с Жерсоном в «Зените».
Он точно гонится за деньгами. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить ему такую высокую зарплату. Пусть Жерсон наслаждается жизнью в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Алексей Батраков
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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