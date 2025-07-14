Энрике о Жерсоне: «Принесет огромную пользу «Зениту». Он может закрыть несколько позиций – это потрясающий и разносторонний футболист»

Луис Энрике Андре уверен, что Жерсон принесет большую пользу «Зениту».

В воскресенье петербургский клуб объявил о переходе бразильского хавбека из «Фламенго» за 25 млн евро. Контракт с Жерсоном рассчитан до конца сезона‑2029/30.

– Советовался ли с вами Жерсон по поводу перехода в «Зенит»? Можете описать его плюсы?

– Прекрасно знаю Жерсона – это потрясающий, разноплановый и разносторонний футболист.

Он принесет огромную пользу «Зениту». Может закрыть несколько позиций, очень умный игрок, – сказал полузащитник «Зенита » Энрике .