Энрике о Жерсоне: «Принесет огромную пользу «Зениту». Он может закрыть несколько позиций – это потрясающий и разносторонний футболист»
Луис Энрике Андре уверен, что Жерсон принесет большую пользу «Зениту».
В воскресенье петербургский клуб объявил о переходе бразильского хавбека из «Фламенго» за 25 млн евро. Контракт с Жерсоном рассчитан до конца сезона‑2029/30.
– Советовался ли с вами Жерсон по поводу перехода в «Зенит»? Можете описать его плюсы?
– Прекрасно знаю Жерсона – это потрясающий, разноплановый и разносторонний футболист.
Он принесет огромную пользу «Зениту». Может закрыть несколько позиций, очень умный игрок, – сказал полузащитник «Зенита» Энрике.
Алексей Батраков
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская Газета»
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