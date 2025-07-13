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Жерсон о «Зените»: «Я очень заряжен, у меня невероятное желание побеждать. Я общался с Халком и Нино, обсуждал переход с Малкомом и Клаудиньо – все рассказывали о клубе только хорошее»

Жерсон высказался о переходе в «Зенит».

Сегодня петербургский клуб объявил о трансфере капитана «Фламенго» за 25 млн евро, контракт хавбека сборной Бразилии рассчитан до лета 2030 года.

– Жерсон, мы очень рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». С какими чувствами вы переходите в «Зенит»?

– С хорошими чувствами! Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон. 

– Только что прошла торжественная презентация вас на сцене «Газпром Арены». Какие у вас от этого ощущения? Было ли уже у вас в жизни что-то подобное? 

– Очень красивый момент, особенный для меня. Такого со мной раньше не было – это обязательно останется в моей памяти и в моем сердце. 

– Мы представили вас в образе и в роли джокера. Скажите, пожалуйста, как в целом это прозвище у вас появилось? Почему вы джокер?

– Благодаря моему тренеру, которого звали Джорджио Хесус, это он мне дал такое прозвище. На самом деле у этого слова много значений. Как и моих ролей и задач на поле. 

– Скажите, до перехода в «Зенит» кого-то из нашей команды вы знали? Может быть, общались с кем-то из тренеров или игроков?

– Да, я уже раньше общался с Халком, также Нино – мой хороший товарищ. Я обсуждал свой переход с Малкомом и Клаудиньо, и все эти ребята рассказывали о «Зените» только хорошее. Так я и подписал контракт. 

– Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали девятый игровой номер? Он что-то особенное значит для вас?

– Нет, никакого особенного смысла или значения для меня в этом номере не было. Я просто посоветовался с друзьями, с семьей и остановился на нем.

– Напоследок – обращение для наших болельщиков. Чего им ждать от перехода Жерсона?

–У меня могучая сила воли и невероятное желание побеждать – я ненавижу проигрывать и делаю все для того, чтобы победить. Готов всегда страстно выкладываться на поле, чтобы побеждать. Давай, «Зенит»! – сказал Жерсон.

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Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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