Семак о Жерсоне: «Качественный футболист. Он поможет разнообразить игру «Зенита» в центре поля и будет играть важную роль»
Сергей Семак высказался о новичке «Зенита» Жерсоне.
В воскресенье петербургский клуб объявил о трансфере капитана «Фламенго» за 25 млн евро, контракт с хавбеком сборной Бразилии рассчитан до лета 2030 года.
«Пока он еще не провел ни одной тренировки вместе с командой. Его состояние будем оценивать в ближайшее время. Исходя из его состояния будем планировать его подготовку к началу чемпионата, а также все будет зависеть от его индивидуальных особенностей.
Касаемо игровых качеств, это очень качественный футболист, который поможет разнообразить нашу игру в центре поля и в целом будет играть важную роль», — сказал тренер «Зенита».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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