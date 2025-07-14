Семак о Жерсоне: «Качественный футболист. Он поможет разнообразить игру «Зенита» в центре поля и будет играть важную роль»

Сергей Семак высказался о новичке «Зенита» Жерсоне.

В воскресенье петербургский клуб объявил о трансфере капитана «Фламенго» за 25 млн евро, контракт с хавбеком сборной Бразилии рассчитан до лета 2030 года.

«Пока он еще не провел ни одной тренировки вместе с командой. Его состояние будем оценивать в ближайшее время. Исходя из его состояния будем планировать его подготовку к началу чемпионата, а также все будет зависеть от его индивидуальных особенностей.

Касаемо игровых качеств, это очень качественный футболист, который поможет разнообразить нашу игру в центре поля и в целом будет играть важную роль», — сказал тренер «Зенита ».