Лукас Васкес попрощается с «Реалом» в четверг.

Ранее сообщалось , что 33-летний защитник покинет клуб свободным агентом после клубного чемпионата мира.

По данным COPE, «Реал» торжественно проводит игрока 17 июля.

Васкес находился в системе «Мадрида » с 2007 года. В составе «сливочных» защитник провел 398 матчей и выиграл 21 трофей, в том числе 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.