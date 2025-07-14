Васкес попрощается с «Реалом» в четверг. Лукас был в системе клуба с 2007 года
Лукас Васкес попрощается с «Реалом» в четверг.
Ранее сообщалось, что 33-летний защитник покинет клуб свободным агентом после клубного чемпионата мира.
По данным COPE, «Реал» торжественно проводит игрока 17 июля.
Васкес находился в системе «Мадрида» с 2007 года. В составе «сливочных» защитник провел 398 матчей и выиграл 21 трофей, в том числе 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
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