Васкес покинет «Реал» свободным агентом после клубного ЧМ (Фабрицио Романо)

Лукас Васкес покинет «Реал» по окончании сезона.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Предполагается, что 33-летний защитник сыграет за «Реал » на клубном чемпионате мира, после чего покинет клуб свободным агентом. Также отмечается, что решение об уходе Васкеса связано с подписанием Трента Александер-Арнолда.

Васкес находится в системе «Реала» с 2007 года. В составе мадридского клуба защитник провел 398 матчей и выиграл 21 трофей, в том числе 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.