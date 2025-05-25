Васкес провел 400-й матч за «Реал». Защитник выиграл 23 трофея за 10 сезонов в клубе
Лукас Васкес провел 400-й матч за «Реал».
Накануне 33-летний защитник принял участие в игре Ла Лиги с «Сосьедадом» (2:0).
Испанец дебютировал за «Мадрид» в 2015 году, выиграв 23 трофея за 10 сезонов и забив 38 голов.
В Ла Лиге Васкес провел 277 матчей, в Лиге чемпионов – 77, в Кубке Испании – 27, в Суперкубке страны – 8, в клубном чемпионате мира – 7, в Суперкубке УЕФА – 4.
Сообщалось, что футболист покинет «Реал» свободным агентом после КЧМ.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
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