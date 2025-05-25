Васкес провел 400-й матч за «Реал». Защитник выиграл 23 трофея за 10 сезонов в клубе

Лукас Васкес провел 400-й матч за «Реал».

Накануне 33-летний защитник принял участие в игре Ла Лиги с «Сосьедадом» (2:0).

Испанец дебютировал за «Мадрид » в 2015 году, выиграв 23 трофея за 10 сезонов и забив 38 голов.

В Ла Лиге Васкес провел 277 матчей, в Лиге чемпионов – 77, в Кубке Испании – 27, в Суперкубке страны – 8, в клубном чемпионате мира – 7, в Суперкубке УЕФА – 4.

Сообщалось , что футболист покинет «Реал» свободным агентом после КЧМ.