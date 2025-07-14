Пименов о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Будет сложно, но без амбиций не будем двигаться вперед. В том, что бюджет снизился вдвое, ничего страшного нет»

Руслан Пименов высказался о задаче «Крыльев Советов» занять 8-е место в РПЛ.

— Перед «Крыльями» поставлена задача занять восьмое место в предстоящем чемпионате. Насколько это реально с учетом всех сокращений бюджета и перемен в составе?

— Будет сложно. Но почему нет? Если не ставить такие хорошие амбициозные задачи, тогда не будем двигаться вперед. А в том, что бюджет у нас снизился в два раза, ничего страшного нет. Мы живем в такой парадигме и стараемся просто хорошо работать в этих условиях.

— Как оцените готовность команды к сезону?

— С каждым днем она все лучше и лучше готова. К примеру, контрольный матч со «Спартаком» (2:2) показывает, что форму команда набирает. Результат здесь на втором месте. Главное — это подготовка к сезону, к официальным матчам, – сказал замгендиректора «Крыльев Советов».