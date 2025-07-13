«Надо думать о сокращении РПЛ, тогда будет качественный продукт. Заявления о расширении – популизм. Сейчас и «Крылья» из-за миллиардного долга в зоне риска». Циклаури о лиге

Зураб Циклаури предложил сократить количество команд в российской Премьер-лиге.

«Во-первых, хочу сказать о людях, которые говорят о расширении РПЛ . Такие заявления – абсолютный популизм. Все мы понимаем, какое сейчас время непростое. И присутствует дефицит бюджета. Поэтому речи о расширении не может быть. Здесь, наоборот, надо думать, чтобы не возникали такие вещи, как с «Химками», «Торпедо ».

Тут, наверное, надо думать о сокращении. Тогда будет стабильный и качественный футбольный продукт. Происходящее сейчас никак не влияет на популяризацию футбола в стране.

Во-вторых, «Крылья Советов» из-за миллиардного долга теперь тоже в зоне риска. Здесь допустимо только политическое решение. ЗАО ПФК «Крылья Советов» – это правительство Самарской области. Они учредители. Поэтому только через политический механизм можно решить эту проблему. Что долг будет выплачиваться не за счет клуба, а за счет других источников в рамках Самарской области. Если весь долг повесят на клуб, то он точно не сможет выдержать.

У «Крыльев» главный актив – трансферы футболистов. Больше ничего. База, стадион – все принадлежит области. Поэтому стоит ждать государственной поддержки. Губернатор, правительство не должны дать исчезнуть «Крыльям», – сказал бывший нападающий и экс-директор «Крыльев Советов » Циклаури .