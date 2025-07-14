Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках «Зенита», которым не хватает практики»

Тренер «Войводины» заявил, что клуб не прочь арендовать молодых игроков «Зенита».

В воскресенье сербы проиграли в Санкт‑Петербурге сине-бело-голубым (1:7) в товарищеском матче.

— Для нас сегодня был очень плохой день. Мы получили четыре мяча после розыгрыша. Такое ощущение, что команда отсутствовала на поле. Конечно, когда за 20 минут получили четыре гола, собраться было очень сложно. Сразу было понятно, что уровень «Зенита » выше, но тем не менее. «Зенит» играл легко, расслабленно, а мы были зажатыми, поэтому такой результат.

— В «Црвену Звезду» перешли Пруцев и Тикнизян. Готовы ли вы взять кого‑то в аренду из «Зенита»?

— Мы обсуждали этот вопрос сегодня на официальном дружеском обеде перед игрой. Да, конечно, мы заинтересованы в молодых игроках, которым не хватает практики. Но если посмотреть ретроспективно, у «Войводины» были хорошие игроки, которые переходили в «Црвену Звезду» и затем в клубы более высокого уровня. Можем убрать этот промежуточный этап и отправлять игроков в «Зенит».

К сожалению, сегодняшняя игра не стала такой возможностью. Поэтому говорить о подобном сотрудничестве мы сможем, когда ситуация повернется в лучшую сторону, — сказал Мирослав Таньга.