  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках «Зенита», которым не хватает практики»
8

Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках «Зенита», которым не хватает практики»

Тренер «Войводины» заявил, что клуб не прочь арендовать молодых игроков «Зенита».

В воскресенье сербы проиграли в Санкт‑Петербурге сине-бело-голубым (1:7) в товарищеском матче.

— Для нас сегодня был очень плохой день. Мы получили четыре мяча после розыгрыша. Такое ощущение, что команда отсутствовала на поле. Конечно, когда за 20 минут получили четыре гола, собраться было очень сложно. Сразу было понятно, что уровень «Зенита» выше, но тем не менее. «Зенит» играл легко, расслабленно, а мы были зажатыми, поэтому такой результат.

— В «Црвену Звезду» перешли Пруцев и Тикнизян. Готовы ли вы взять кого‑то в аренду из «Зенита»?

— Мы обсуждали этот вопрос сегодня на официальном дружеском обеде перед игрой. Да, конечно, мы заинтересованы в молодых игроках, которым не хватает практики. Но если посмотреть ретроспективно, у «Войводины» были хорошие игроки, которые переходили в «Црвену Звезду» и затем в клубы более высокого уровня. Можем убрать этот промежуточный этап и отправлять игроков в «Зенит». 

К сожалению, сегодняшняя игра не стала такой возможностью. Поэтому говорить о подобном сотрудничестве мы сможем, когда ситуация повернется в лучшую сторону, — сказал Мирослав Таньга.

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?15255 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВойводина
товарищеские матчи (клубы)
logoвысшая лига Сербия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коваленко переходит в «Сочи» из «Оренбурга». У «Зенита» есть право обратного выкупа хавбека (Иван Карпов)
63вчера, 03:18
Матч «Зенит» – «Войводина» посетили 20 318 зрителей, игру «Спартака» с сербским «Спартаком» – 10 064 болельщика
6313 июля, 18:56
Товарищеские матчи. «Зенит» забил 7 голов «Войводине», «Спартак» разгромил сербский «Спартак»
35913 июля, 18:28
Главные новости
Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»
442 минуты назад
Гендиректор «Спартака»: «С уважением отношусь к Карпину, но в совмещении постов вижу возможность конфликта интересов»
4сегодня, 02:18
Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне – 6116 минут. Бруну – 2-й, Меньян – 3-й
12сегодня, 02:05
Адлер о тер Стегене: «Обидно, что такому игроку не дают шанса побороться за место в основе. «Барса» относится к достойным игрокам не так, как хотелось бы, и это не единичный случай»
32вчера, 22:01
«Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за Риоса. Хавбек отказал петербуржцам
80вчера, 21:34
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья – 2-й, Ямаль – 3-й, Хакими – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й
58вчера, 21:22
Месси 4-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 10-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»
8вчера, 21:09
Жезуш о Роналду: «Без его приглашения меня бы не было в «Аль-Насре». Криштиану выигрывал все, где бы он ни играл, но только не в Саудовской Аравии. Посмотрим, смогу ли я помочь ему»
27вчера, 20:24
Глебов о ЦСКА при Челестини: «Нам запретили есть мясо. Многие правила ужесточились. Все это принесет пользу, надеюсь»
112вчера, 20:21
«Челестини – футбольный человек, это уже огромный плюс в его копилку». Мостовой о тренере ЦСКА
33вчера, 20:02
Ко всем новостям
Последние новости
Садыгов опроверг, что полностью выкупил «Серик Беледиеспор»: «Это выдумка»
15 минут назад
Радимов о Мантуане: «Пример того, что ты сам делаешь себя. Показывает футбол высочайшего класса и сейчас просто незаменим в «Зените»
120 минут назад
Отец Пруцева: «Егор хочет уйти из «Црвены Звезды» и дальше играть в Европе. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться»
1сегодня, 02:33
Наумов об отсутствии трансферов в защиту у «Локо»: «Леонченко – очень слабый директор. Не может скоординировать работу»
4сегодня, 01:42
«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» Роналду о назначении тренера в «Аль-Наср»
1сегодня, 01:29Фото
Агент Пуэрты из «Халла»: «ЦСКА заинтересован, но нет конкретики. Не видим проблем с переездом в Россию»
2сегодня, 01:13
«Ювентус» близок к выкупу Консейсау у «Порту» за 25 млн евро и бонусы
4вчера, 21:51
«Милану» интересен форвард «Монако» Эмболо
2вчера, 21:46
Деян Станкович: «Не нравились решения Умярова, мог избежать многих ошибок – постепенно они исчезли. Маркиньос хотел быть десяткой, Копакабана и вот это все – на фланге стал ответственнее»
6вчера, 21:29
Дзюба под постом Слуцкого о 20-летии тренерской карьеры: «Голос нежный, добрый. Куда все пропало?»
4вчера, 21:07