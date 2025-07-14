Коваленко переходит в «Сочи» из «Оренбурга». У «Зенита» есть право обратного выкупа хавбека (Иван Карпов)

Александр Коваленко близок к переходу в «Сочи».

21-летний хавбек «Оренбурга » сегодня должен прилететь к «барсам» на медосмотр, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, условия трансфера еще согласовываются в «Зените », у которого есть право обратного выкупа полузащитника за 2 млн евро.

Коваленко уже переходил в «Сочи » в 2022 году, но не сыграл за южан ни минуты. Сначала отправился в аренду в «Крылья Советов», а потом переходил в «Зенит» и «Оренбург».

В 21 матче прошлого сезона во всех турнирах на счету Коваленко 1 ассист.