Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо»
Форвард «Челси» Жоао Педро заплакал после финала клубного ЧМ с «ПСЖ» (3:0).
«Я 40 дней находился в отпуске и приехал в разгар турнира с участием великих команд. То, что я переживаю, не выразить словами. Не знаю, что сказать.
Я работал с личным тренером, и вот я здесь, выбиваю команду [«Флуминенсе»], которая дала мне все… Было тяжело. Это мой первый финал. Не объяснить то, что я чувствую. Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо», – сказал Педро, не сдержав слез.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости