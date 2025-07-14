Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо»

Форвард «Челси» Жоао Педро заплакал после финала клубного ЧМ с «ПСЖ» (3:0).

«Я 40 дней находился в отпуске и приехал в разгар турнира с участием великих команд. То, что я переживаю, не выразить словами. Не знаю, что сказать.

Я работал с личным тренером, и вот я здесь, выбиваю команду [«Флуминенсе »], которая дала мне все… Было тяжело. Это мой первый финал. Не объяснить то, что я чувствую. Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо», – сказал Педро , не сдержав слез.