Андрей Сантос о стычке с игроками «ПСЖ»: «Я ни перед кем не преклоняюсь. Главное, что «Челси» – чемпион»

Андрей Сантос рассказал о стычке с игроками «ПСЖ» после финала клубного ЧМ.

В решающем матче «Челси» разгромил парижан со счетом 3:0.

«В такие моменты не осознаешь, что происходит. Я ни перед кем не преклоняюсь. Жота [Жоао Педро] и ребята подбежали. Главное, что мы – чемпионы», – сказал Сантос.

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