Победитель КЧМ на 4 года нанесет специальную эмблему на форму
Победитель клубного чемпионата мира на 4 года нанесет эмблему турнира на форму.
ЧМ-2025 среди клубов пройдет в США и стартует в ночь на 15 июня, а завершится 13 июля. Турнир впервые состоится с участием 32 команд.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ФИФА разработала специальный логотип, который выигравшая КЧМ команда сможет нанести на свою форму на четыре года – до следующего розыгрыша турнира.
Изображение: x.com/FabrizioRomano
Сегодня Международная федерация футбола представила официальную эмблему КЧМ-2025, которую фанаты могут нанести на форму своих клубов.
Изображение: fifa.com
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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