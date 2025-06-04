Победитель КЧМ на 4 года нанесет специальную эмблему на форму

Победитель клубного чемпионата мира на 4 года нанесет эмблему турнира на форму.

ЧМ-2025 среди клубов пройдет в США и стартует в ночь на 15 июня, а завершится 13 июля. Турнир впервые состоится с участием 32 команд.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ФИФА разработала специальный логотип, который выигравшая КЧМ команда сможет нанести на свою форму на четыре года – до следующего розыгрыша турнира.

Изображение: x.com/FabrizioRomano

Сегодня Международная федерация футбола представила официальную эмблему КЧМ-2025, которую фанаты могут нанести на форму своих клубов.

Изображение: fifa.com