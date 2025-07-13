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Семак о судьях: «Против «Зенита» они ошибаются достаточно часто за последние два года. Хорошо бы проверить тенденцию»

Сергей Семак считает, что у судей много ошибок против «Зенита», но тенденции нет.

Главный тренер «Зенита», говоря о скандале с исключением «Торпедо» из Мир РПЛ за попытку организации договорных матчей при помощи судей, заявил: «Было бы интересно посмотреть количество ошибок [судей] против «Зенита» в последних двух сезонах, есть ли там тенденция».

– Очень важное уточнение по поводу судей, которые работали против «Зенита». Это вы пошутили?

– Я разве так сказал?

– Нет, вы сказали, что неплохо было бы посмотреть…

– Я же не так сказал, как вы. Зачем вы перевираете? Вы же сказали: «Сергей, вы сказали, что судьи работали против «Зенита». Это не соответствует…

– Я и хочу услышать правильную формулировку.

– Правильную вы уже слышали. Я слышал от РФС, что тенденции судейских ошибок против «Торпедо» не обнаружили.

А я говорю, хорошо бы проверить тенденцию судейских ошибок против «Зенита», что за последние два года против команды ошибаются достаточно часто. Это я сказал, да.

Если что, можно промотать потом и посмотреть, но вы очень грубо нарушаете мои слова. Исключительно про тенденцию судейских ошибок никто не говорит, против кого или за кого судят.

То, что происходит в судейском корпусе, конечно, это минус, который требует дополнительной работы и дополнительных определенных решений, на мой взгляд, – сказал Семак.

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?13832 голоса
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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