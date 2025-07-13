Семак о Венделе: «Ожидаем, как и вы, его приезда. На сегодня это игрок «Зенита», никаких других новостей не было»

Сергей Семак ждет возвращения Вендела.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ранее заявил , что игрок должен вылететь из Бразилии в понедельник.

«На сегодняшний день это игрок нашей команды. Никаких других новостей не было. Ожидаем как и вы, как и болельщики, его приезда.

Посмотрим, что будет, пока никаких свежих новостей нет», – сказал главный тренер «Зенита ».