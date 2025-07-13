Семшов о Жерсоне в «Зените»: «Огромное усиление, если будет играть в полную силу. Игрок за такие деньги должен быстро адаптироваться и доказывать, что приехал топ-футболист»

Игорь Семшов высоко оценил трансфер Жерсона в «Зенит».

Сегодня «Зенит» объявил о трансфере капитана «Фламенго» за 25 млн евро, контракт хавбека сборной Бразилии рассчитан до лета 2030 года. Сообщалось, что 28-летний футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

«Удалось понаблюдать за Жерсоном на клубном чемпионате мира. Фантастический футболист. Но многое будет зависеть от того, как его видит главный тренер.

Если Жерсон будет играть в полную силу, это огромный плюс и усиление для «Зенита». У него хорошая левая нога, технически хорошо оснащен, может играть на разных позициях. Не просто так он был капитаном команды. Лидерских качеств у Жерсона не занимать. Ему нужно завоевывать титулы и доказывать болельщикам, что приехал топ-футболист.

Игрок за такие деньги должен быстро адаптироваться и играть определяющую роль. Жерсон должен стать таким футболистом наряду с Луисом Энрике . Они должны вести за собой команду и показывать стабильную игру, которую ждут главный тренер и болельщики клуба», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Жерсон за 25 млн евро – 7-й среди самых дорогих трансферов РПЛ. В топ-10 лишь две сделки совершил не «Зенит»

Жерсон о «Зените»: «Я очень заряжен, у меня невероятное желание побеждать. Я общался с Халком и Нино, обсуждал переход с Малкомом и Клаудиньо – все рассказывали о клубе только хорошее»