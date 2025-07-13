Хвича, Палмер, Дембеле, Энцо, Доннарумма, Кукурелья – в составах «Челси» и «ПСЖ» на финал КЧМ
«Челси» и «ПСЖ» объявили составы на финал чемпионата мира среди клубов.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию финала КЧМ. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
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