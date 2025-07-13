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Хвича, Палмер, Дембеле, Энцо, Доннарумма, Кукурелья – в составах «Челси» и «ПСЖ» на финал КЧМ

«Челси» и «ПСЖ» объявили составы на финал чемпионата мира среди клубов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию финала КЧМ. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Челси»: Санчес, Гюсто, ЧалобаКолуиллКукурельяДжеймсКайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
logoПСЖ
logoчемпионат мира среди клубов
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoТрево Чалоба
logoМало Гюсто
logoМарк Кукурелья
logoМойсес Кайседо
logoРис Джеймс
logoКоул Палмер
logoЛивай Колуилл
logoРоберт Санчес
logoЭнцо Фернандес
logoПедру Нету
logoЖоао Педро
logoАшраф Хакими
logoЖоау Невеш
logoХвича Кварацхелия
logoВитинья
logoМаркиньос
logoФабиан Руис
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoУсман Дембеле
logoНуну Мендеш
logoЛукас Бералдо
Дуэ
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