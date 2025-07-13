Хвича, Палмер, Дембеле, Энцо, Доннарумма, Кукурелья – в составах «Челси» и «ПСЖ» на финал КЧМ

«Челси» и «ПСЖ» объявили составы на финал чемпионата мира среди клубов.

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо? 15230 голосов Да Нет, надо было «Урал» Вот бы лигу из 15 команд Поделитесь c миром своим ответом