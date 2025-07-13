Дембеле о финале КЧМ: «Мы с «ПСЖ» хотим продолжать творить историю. Я собираюсь дать команде максимум»
Усман Дембеле высказался о финале клубного чемпионата мира против «Челси».
Сегодня «ПСЖ» сыграет с «синими» в финальном матче КЧМ. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.
«Я много работал, чтобы продвинуться так далеко. Похвалы – это хорошо, но я сосредоточен на том, чтобы дать команде максимум и вместе добиться еще большего.
Это момент мечты, у нас максимальные амбиции, мы с «ПСЖ» хотим продолжать творить историю.
«Челси» будет очень требовательным соперником», – заявил нападающий парижского клуба.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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