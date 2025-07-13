Дембеле о финале КЧМ: «Мы с «ПСЖ» хотим продолжать творить историю. Я собираюсь дать команде максимум»

Усман Дембеле высказался о финале клубного чемпионата мира против «Челси».

Сегодня «ПСЖ » сыграет с «синими» в финальном матче КЧМ . Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Я много работал, чтобы продвинуться так далеко. Похвалы – это хорошо, но я сосредоточен на том, чтобы дать команде максимум и вместе добиться еще большего.

Это момент мечты, у нас максимальные амбиции, мы с «ПСЖ» хотим продолжать творить историю.

«Челси » будет очень требовательным соперником», – заявил нападающий парижского клуба.