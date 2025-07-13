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«Зенит» представил Жерсона на «Газпром Арене» перед матчем с «Войводиной»

«Зенит» официально представил Жерсона Сантоса на «Газпром Арене».

Сегодня «Зенит» объявил о трансфере капитана «Фламенго» за 25 млн евро, контракт хавбека сборной Бразилии рассчитан до лета 2030 года. Сообщалось, что 28-летний футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

«Официальная презентация Жерсона Сантоса да Силвы состоялась на «Газпром Арене» 13 июля: полузащитник сборной Бразилии появился перед десятками тысяч гостей «Газпром Арены» за несколько минут до матча Winline Суперсерии с сербской «Войводиной».

Новичок «Зенита» поздоровался с командой и болельщиками, продемонстрировал свои технические навыки и пожелал сине-бело-голубым победы в предстоящей встрече.

Футбольный клуб «Зенит» приветствует Жерсона в Петербурге и желает новых достижений в составе сине-бело-голубых. Добро пожаловать!» – говорится в заявлении клуба Мир РПЛ.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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