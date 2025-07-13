Гендиректор «Спартака» о критике за расторжение контрактов игроков: «Ситуация неприятная, неидеальный вариант. Оценку Кахигао дадим после трансферного окна»
Гендиректор «Спартака» высказался о работе Франсиса Кахигао.
– Спортивного директора клуба Франсиса Кахигао критикуют за то, что футболистов расторгают, а не продают. Вас это устраивает?
– Эта ситуация для меня очень неприятная. Надо сказать, что даже в случае досрочного расторжения это какой-то компромисс, а не полная сумма расторжения. Но все равно это неидеальный вариант. Чаще всего это происходит с игроками, которые не имеют игровой практики.
– Есть ли претензии к Кахигао?
– Оценку дадим по окончанию трансферного окна, – сказал Олег Малышев.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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