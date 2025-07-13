Станкович про 4:1: «Спартак» очень часто терял мяч в невынужденных ситуациях в 1-м тайме. Самое важное – никто не получил травму»

Деян Станкович отметил ошибки «Спартака» в матче с сербским «Спартаком».

Сегодня московский «Спартак » на «Лукойл Арене» разгромил «Спартак» Суботица (4:1).

– Что самое важное команда показала с точки зрения игры?

– Самое важное сегодня то, что никто не получил травму.

Первый тайм получился с нашей стороны достаточно стерильным. Очень часто теряли мяч в невынужденных ситуациях. Поэтому нужно было действовать более спокойно для того, чтобы двигать мяч правильно, находить и выжидать момент для атаки. Первый тайм получился таким, очень много было потерь.

– Было мало замен, почему?

– Потому что на следующей неделе мы уже играем официальный матч.

– То есть состав, который сейчас выходил, сыграет с махачкалинским «Динамо»?

– Не факт. Не знаю, как это будет, потому что еще есть время. Мы будем работать, анализировать и взвешивать все. Посмотрим, как это будет с «Динамо », – сказал главный тренер красно-белых Станкович .