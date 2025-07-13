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Шнякин про Умярова: «Экс-игроки, эксперты никогда не котировали его всерьез, а кто-то за голову хватался, когда Наиль к полю приближался. Как же важно встретиться со своим тренером»

Дмитрий Шнякин рассказал, что футбольные эксперты низко оценивали Наиля Умярова.

Сегодня московский «Спартак» дома крупно обыграл «Спартак» из Сербии (4:1). 25-летний хавбек сделал дубль, забив первый гол дальним ударом.

«Про Умярова. Знаете, когда мы работаем в наших стадионных студиях, то во время самого футбола обычно сидим вместе с экспертами. Это бывшие игроки, тренеры, ну вы в курсе. Болтаем, обсуждаем игру.

Конкретных фамилий называть не буду, но уверяю: вооообще никто и никогда не котировал всерьез Умярова. А кто-то за голову хватался, когда Наиль к полю приближался. Я их не обвиняю, кстати. Просто факт.

Но спортсмены (особенно игровики) по-разному растут, крепнут, мужают. Ну и еще одна банальность: как все-таки важно успеть за карьеру встретиться со СВОИМ тренером», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.

Наиль Умяров и еще 29 лучших игроков РПЛ этого сезона

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?15227 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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