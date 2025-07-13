«Арсенал» приближается к запрашиваемым «Спортингом» 70+10 млн евро за Дьокереша после новых контактов
«Арсенал» и «Спортинг» приблизились к соглашению по Виктору Дьокерешу.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны стали ближе к сделке после новых контактов сегодня.
Теперь «канониры» готовы приблизиться к сумме в 70+10 млн евро, как того требует «Спортинг».
Ранее сообщалось, что нападающий не вернулся к предсезонной подготовке с португальским клубом. Утверждалось, что таким образом игрок попытается убедить продать его в «Арсенал».
Глава «Спортинга» о неявке Дьокереша на сбор: «Гении думают, что, оказывая давление, облегчат трансфер, но это делает его сложнее. Все уладится большим штрафом и извинениями»
Дьокереш поставил себя в ряд с Кейном, Холандом и Левандовским: «Я один из них, лучшую версию вы еще не видели. Сделанное в «Спортинге» я могу повторить где угодно»
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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