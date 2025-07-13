«Арсенал» приближается к запрашиваемым «Спортингом» 70+10 млн евро за Дьокереша после новых контактов

«Арсенал» и «Спортинг» приблизились к соглашению по Виктору Дьокерешу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , стороны стали ближе к сделке после новых контактов сегодня.

Теперь «канониры» готовы приблизиться к сумме в 70+10 млн евро, как того требует «Спортинг».

Ранее сообщалось, что нападающий не вернулся к предсезонной подготовке с португальским клубом. Утверждалось, что таким образом игрок попытается убедить продать его в «Арсенал ».

Глава «Спортинга» о неявке Дьокереша на сбор: «Гении думают, что, оказывая давление, облегчат трансфер, но это делает его сложнее. Все уладится большим штрафом и извинениями»

Дьокереш поставил себя в ряд с Кейном, Холандом и Левандовским: «Я один из них, лучшую версию вы еще не видели. Сделанное в «Спортинге» я могу повторить где угодно»