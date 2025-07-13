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Чеферин не посетил ни одного матча КЧМ, а УЕФА не освещал турнир. В союзе беспокоятся из-за влияния ФИФА на клубный футбол и конкуренции КЧМ с ЛЧ (The Athletic)

УЕФА полностью проигнорировал клубный чемпионат мира.

Турнир ФИФА проходит в США с 13 июня и завершится сегодня финальным матчем между «ПСЖ» и «Челси».

В то время как все остальные конфедерации направили на турнир своих президентов, глава УЕФА Александер Чеферин, который также является вице-президентом ФИФА в силу своей должности в УЕФА, воздержался от посещения соревнования.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, руководство УЕФА обеспокоено посягательством ФИФА на клубный футбол, возможным расширением КЧМ и его потенциалом в будущем бросить вызов гегемонии Лиги чемпионов УЕФА как самого популярного клубного турнира в мире.

Ранее The Athletic обратился к УЕФА с вопросом, почему Чеферин не посетил ни одного матча клубного чемпионата мира в США, учитывая, что в турнире участвовали 12 клубов УЕФА, а три из них – «Реал», «ПСЖ» и «Челси» – вышли в полуфинал.

В электронном письме неназванный представитель УЕФА сообщил: «Если вы забыли, УЕФА и его президент сейчас полностью сосредоточены на женском чемпионате Европы. Это важное событие для нас, и, по понятным причинам, оно требует значительной самоотдачи и внимания».

Впоследствии стало известно, что Чеферин посетил только один из первых 22 матчей женского чемпионата Европы в Швейцарии, в то время как клубный ЧМ начался за 2 недели до начала женского Евро. УЕФА отказался от дальнейших комментариев.

Также отмечается, что официальный аккаунт УЕФА в X ни разу не упомянул КЧМ и не подчеркнул роль европейских команд или игроков на турнире. В то же время, например, аккаунт КОНМЕБОЛ регулярно публикует посты об успехах южноамериканских игроков и команд.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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