Сальгадо об условиях на клубном ЧМ: «Мы играли в ЛЧ при минус 16 – нельзя все время играть там, где климат и время всех устраивают. Все заслуживают права выступить на таком турнире»
Мичел Сальгадо высказался о жалобах на условия проведения матчей клубного ЧМ.
«С момента прихода Инфантино многое изменилось, и мы консультировали его по футбольным вопросам. Мы должны показывать футбол всем, потому что он принадлежит болельщикам.
На турнире есть некоторые моменты, которые, возможно, не нравятся игрокам. Мы играли в Лиге чемпионов при минус 16 градусах. В конце концов, каждый имеет право на участие в подобных турнирах. Игрокам это дает что-то особенное.
Этот турнир нравится людям все больше и больше. Невозможно всегда играть в странах, где климат и время устраивают всех», – сказал бывший защитник «Реала».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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