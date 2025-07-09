Сальгадо об условиях на клубном ЧМ: «Мы играли в ЛЧ при минус 16 – нельзя все время играть там, где климат и время всех устраивают. Все заслуживают права выступить на таком турнире»

Мичел Сальгадо высказался о жалобах на условия проведения матчей клубного ЧМ.

«С момента прихода Инфантино многое изменилось, и мы консультировали его по футбольным вопросам. Мы должны показывать футбол всем, потому что он принадлежит болельщикам.

На турнире есть некоторые моменты, которые, возможно, не нравятся игрокам. Мы играли в Лиге чемпионов при минус 16 градусах. В конце концов, каждый имеет право на участие в подобных турнирах. Игрокам это дает что-то особенное.

Этот турнир нравится людям все больше и больше. Невозможно всегда играть в странах, где климат и время устраивают всех», – сказал бывший защитник «Реала ».