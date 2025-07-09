«Челси» заработал 110 млн долларов за выступление на КЧМ. Еще 10 млн клуб получит в случае победы в финале

«Челси» заработает 120 млн долларов в случае победы на клубном чемпионате мира.

Команда Энцо Марески вышла в финал турнира, обыграв в полуфинальном матче «Флуминенсе» (2:0).

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что выступление на клубном ЧМ уже принесло «Челси» 110 млн долларов. Еще 10 млн ФИФА выплатит клубу в случае победы в финале.

Максимально возможный доход клуба на клубном чемпионате мира составляет 125 млн долларов. «Челси» потерял 2 млн долларов из-за поражения от «Фламенго» (1:3) на групповом этапе, а за участие в турнире «синие» получили 35 млн евро – на 3 млн меньше максимально возможной суммы для представителей УЕФА .

В финале турнира «Челси » сыграет с «Реалом» или «ПСЖ». Матч пройдет в воскресенье, 13 июля.