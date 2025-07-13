Роналдо: «Два человека критиковали КЧМ. Один ненавидит вообще все, кроме Ла Лиги. Мнение второго мы уважаем, но этот турнир – огромный успех»
«Я видел двух людей, критикующих клубный чемпионат мира. Один из них ненавидит вообще все, кроме Ла Лиги.
А второй – мы уважаем его мнение, но, думаю, как уже сказал президент [ФИФА Инфантино], если взглянуть на факты, цифры, энтузиазм людей и болельщиков, а также на качество матчей, это был огромный успех», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
Вероятно, Роналдо имел в виду президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Сегодня состоится финал клубного ЧМ между «Челси» и «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.
Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»
Клопп о новом формате КЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»