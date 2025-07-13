Стадионы с крышей будут задействованы на ЧМ-2026 на фоне жалоб на жару во время КЧМ

На ЧМ-2026 будут задействованы стадионы с крышей на фоне жалоб из-за жары на КЧМ.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Большинство игр чемпионата мира 2026 года пройдет на крытых стадионах с системой кондиционирования воздуха, таких как арены в Атланте, Далласе, Хьюстоне и Ванкувере, чтобы уменьшить влияние жары и погодных факторов.

«Каждая критика – это повод для нас изучить ситуацию и подумать, как стать лучше. Конечно, жара – это проблема. В прошлом году на Олимпийских играх в Париже соревнования всех видов спорта днем проходили в условиях сильной жары. Перерывы на охлаждение очень важны, и мы посмотрим, что можем сделать.

Но у нас есть стадионы с крышами, и мы определенно будем использовать их для дневных матчей в следующем году», – сказал Инфантино.

Сегодня в 22:00 по московскому времени (15:00 по местному) состоится финал клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Игра пройдет в Нью-Джерси, по прогнозам, температура на момент стартового свиста составит 28,8°C.