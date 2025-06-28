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Клопп о новом формате КЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»

Юрген Клопп раскритиковал новый формат клубного чемпионата мира.

В данный момент в США впервые проходит клубный чемпионат мира с участием 32 команд. 

«Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Я понимаю тех, кто говорит, что деньги за участие безумны. Но это касается не всех клубов.

В прошлом году были Кубок Америки и Евро. В этом году проходит клубный чемпионат мира, а в следующем году у нас чемпионат мира. Это означает, что игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально.

Конечно, все они зарабатывают много денег. Но давайте на минуту забудем об этом. Игрок НБА тоже зарабатывает много денег и получают четыре месяца отпуска в году. У Вирджила ван Дейка за всю карьеру не накопится такой период отдыха. Турниры, подобные клубному чемпионату мира, не должны проводиться за счет [здоровья] игроков. Я бы никому такого не пожелал.

Я боюсь, что в следующем сезоне игроки получат беспрецедентное количество травм. Если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него.

Мы постоянно ожидаем, что наши игроки будут подходить к каждой игре так, как будто она для них последняя. Мы повторяем это им 70 или 75 раз в год. Но так больше продолжаться не может.

Мы должны давать им передышки, потому что без них они не смогут работать оптимально в долгосрочной перспективе, а если они не смогут этого сделать, весь продукт потеряет свою ценность для продавцов.

У меня всего один раз была двухнедельная предсезонка, на которой все мои игроки были в моем распоряжении. Две с половиной недели – а потом мы играли практически каждые три дня в течение года. Это ужасно», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью Welt. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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