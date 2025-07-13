Малышев на вопрос о том, что «Спартак» и «Зенит» сговорились затянуть трансфер Сергеева: «Вам самим не смешно? Нет, конечно»
Олег Малышев опроверг сговор с «Зенитом» по трансферу Ивана Сергеева.
Экс-нападающий «Крыльев Советов» этим летом перешел в московское «Динамо». Ранее появлялась информация, согласно которой «Спартак» и «Зенит» пытались затянуть переход футболиста к бело-голубым.
– Был сговор «Зенита» и «Спартака» по Сергееву?
– Вам самим не смешно? Нет, конечно, – заявил генеральный директор красно-белых.
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Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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