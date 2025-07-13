Малышев на вопрос о том, что «Спартак» и «Зенит» сговорились затянуть трансфер Сергеева: «Вам самим не смешно? Нет, конечно»

Олег Малышев опроверг сговор с «Зенитом» по трансферу Ивана Сергеева.

Экс-нападающий «Крыльев Советов» этим летом перешел в московское «Динамо». Ранее появлялась информация, согласно которой «Спартак» и «Зенит» пытались затянуть переход футболиста к бело-голубым.

– Был сговор «Зенита» и «Спартака» по Сергееву?

– Вам самим не смешно? Нет, конечно, – заявил генеральный директор красно-белых.

Сергеев о том, что «Спартак» затягивал его трансфер в «Динамо»: «Без понятия – просто сидел, ждал. Мне никто не звонил»

Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)