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Сергеев о том, что «Спартак» затягивал его трансфер в «Динамо»: «Без понятия – просто сидел, ждал. Мне никто не звонил»

Иван Сергеев не общался со «Спартаком» перед трансфером в «Динамо».

Нападающий бело-голубых отреагировал на информацию, согласно которой красно-белые пытались затянуть его переход в «Динамо».

– Правда, что твой трансфер в «Динамо» затягивали?

– Без понятия. Просто сидел, ждал.

– Ты мог оказаться в «Спартаке»? Был интерес от них?

– Не знаю.

– Станкович не звонил?

– Мне никто не звонил, – с улыбкой сказал Сергеев.

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Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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