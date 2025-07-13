Сергеев о том, что «Спартак» затягивал его трансфер в «Динамо»: «Без понятия – просто сидел, ждал. Мне никто не звонил»

Иван Сергеев не общался со «Спартаком» перед трансфером в «Динамо».

Нападающий бело-голубых отреагировал на информацию, согласно которой красно-белые пытались затянуть его переход в «Динамо».

– Правда, что твой трансфер в «Динамо» затягивали?

– Без понятия. Просто сидел, ждал.

– Ты мог оказаться в «Спартаке»? Был интерес от них?

– Не знаю.

– Станкович не звонил?

– Мне никто не звонил, – с улыбкой сказал Сергеев.

Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»