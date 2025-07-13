Сергеев о том, что «Спартак» затягивал его трансфер в «Динамо»: «Без понятия – просто сидел, ждал. Мне никто не звонил»
Иван Сергеев не общался со «Спартаком» перед трансфером в «Динамо».
Нападающий бело-голубых отреагировал на информацию, согласно которой красно-белые пытались затянуть его переход в «Динамо».
– Правда, что твой трансфер в «Динамо» затягивали?
– Без понятия. Просто сидел, ждал.
– Ты мог оказаться в «Спартаке»? Был интерес от них?
– Не знаю.
– Станкович не звонил?
– Мне никто не звонил, – с улыбкой сказал Сергеев.
Гендиректор «Спартака Малышев о Сергееве: «Мы дали достойное предложение. Если он хочет, пусть играет за «Динамо»
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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