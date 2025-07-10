Титов о Сергееве: «Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут, «Динамо» стало конкурентом по зарплате. Иван – более разнообразный нападающий, чем Заболотный»
Егор Титов оценил переход Антона Заболотного в «Спартак».
«Сергеев более разнообразный нападающий, чем Заболотный. Но мы видели, что Антон в товарищеских матчах выигрывал весь верх. Видимо, Станкович хотел именно такого столба. Когда будет идти навал, то нужен Заболотный, потому что он наверху играет великолепно!
Лично я хотел бы Сергеева, если выбирать между ними. Иван – мастер, игрок сборной, есть опыт и хороший возраст. Он выбрал «Динамо» и тренера сборной. Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут – это факт. «Динамо» стало конкурентом по зарплате.
Пока рано говорить, поможет ли Заболотный. Возможно, сразу начнет забивать, и все станут говорить о том, что он хороший нападающий», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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