Титов о Сергееве: «Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут, «Динамо» стало конкурентом по зарплате. Иван – более разнообразный нападающий, чем Заболотный»

Егор Титов оценил переход Антона Заболотного в «Спартак».

«Сергеев более разнообразный нападающий, чем Заболотный. Но мы видели, что Антон в товарищеских матчах выигрывал весь верх. Видимо, Станкович хотел именно такого столба. Когда будет идти навал, то нужен Заболотный, потому что он наверху играет великолепно!

Лично я хотел бы Сергеева , если выбирать между ними. Иван – мастер, игрок сборной, есть опыт и хороший возраст. Он выбрал «Динамо » и тренера сборной. Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут – это факт. «Динамо» стало конкурентом по зарплате.

Пока рано говорить, поможет ли Заболотный. Возможно, сразу начнет забивать, и все станут говорить о том, что он хороший нападающий», – сказал бывший игрок «Спартака ».