Радимов о трансферах «Спартака»: «Везде опаздывают – это большая проблема. Приглашен спортдир с большой зарплатой – новички не пришлись ко двору, все со знаком минус»

Владислав Радимов высказал скепсис относительно трансферной политики «Спартака».

«Трансферы любят тишину. А здесь что? Все время появляется в прессе: хотели Осипенко – не получилось, хотели Сергеева – не получилось, мы хотели того… Они везде немного опаздывают. И для команды это большая проблема.

Зимой был приглашен новый спортивный директор (Франсис Кахигао – Спортс’‘) с большой зарплатой. Что он должен делать? Зимние трансферы не сработали. Новички не пришлись ко двору.

И все со знаком минус с приходом нового спортивного директора. До него была собрана очень хорошая команда, которая показывала хороший футбол. Почему такое происходит – это вопрос к «Спартаку ».

Мы разве не знаем проблемные позиции? Крайние защитники. И это уже года три. Не потому что Денисов плохой, а потому что ему нужна конкуренция.

У меня вопрос: ровно год назад у «Спартака» был Николсон . Его купили, если мне память не изменяет, за 11-12 миллионов евро. Продали его, по‑моему, за один или два.

И сейчас на ту же позицию ищут такого же игрока. Логика в чем? Это недальновидная позиция», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.