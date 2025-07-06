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Песьяков об отказе Комличенко «Спартаку»: «Как будто бы спокойнее жить. В «Локо» больше шансов играть постоянно»

Сергей Песьяков оценил отказ Николая Комличенко переходить в «Спартак».

Комличенко – в «Локомотиве». Известно, что на него еще претендовал «Спартак» и были звонки от Станковича. Удивлен выбором Николая?

— Прежде всего здесь выбор футболиста. Понятное дело, что «Спартак» – народная команда, очень пристальное внимание и так далее. Не знаю, насколько Коля выбирал. Опять же, из разряда, как у Осипенко [с «Динамо»]: наверное, более, так скажем, знаком и больше шансов играть. Играть постоянно. Я и с Колей, и с Максимом разговаривал. Мне кажется, что там был более индивидуальный выбор самих футболистов.

— Получается, что не хотят идти в «Спартак»?

— Не знаю. Как будто бы спокойнее жить (смеется). Мы можем только гадать. Николай может сам на это ответить, — сказал вратарь «Крыльев Советов», выступавший ранее за «Ростов».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Комличенко
logoСергей Песьяков
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСпартак
logoМаксим Осипенко
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