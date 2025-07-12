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Колуилл о финале КЧМ: «Челси» – это не «Интер» и не «Реал». Они не играют и не прессингуют так, как мы. «ПСЖ» смотрит на наших нападающих и понимает, что легкой игры не будет»

Ливай Колуилл заявил, что «Челси» не боится «ПСЖ».

Финал клубного чемпионата мира начнется в воскресенье в 22:00 по московскому времени. 

Ранее «ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0) и «Реал» в полуфинале КЧМ (4:0). 

«Это всего лишь один футбольный матч, когда ты играешь за «Челси», ты не боишься никого – именно так мы все себя чувствуем. Мы в предвкушении финала и надеемся, что сможем победить.

Мы верим в себя, верим что сможем довести дело до конца. Мы можем обыграть любого, и с этой уверенностью мы подходим к матчу. Мы приехали не просто попасть в финал – мы хотим выиграть турнир.

«ПСЖ» – потрясающая команда, но мы не «Интер» и не «Реал». Мы покажем что-то другое. Мы другие игроки. Мы уверены в себе и верим, что можем победить. «Реал» очень отличается от нас. Они не прессингуют так, как мы, и не играют так, как мы. «ПСЖ» не может ожидать, что мы сыграем с ним так же, как другие. Мы предложим другое.

Нужно уважать их прессинг, их стиль игры, но мы не собираемся полностью менять свой подход ради них. У нас есть наш план, наша идентичность, которой мы будем придерживаться – именно тогда мы играем в свой лучший футбол. Так что мы останемся верны себе.

Мы прошли такой путь, играя в свой футбол, – зачем теперь что-то менять? Большинство людей в мире, наверное, думают, что «ПСЖ» победит, но у нас в команде таких мыслей нет. Всегда хочется сыграть против лучших, чтобы узнать, насколько ты хорош на самом деле. Думаю, они тоже смотрят на наших нападающих и понимают, что легкой игры не будет.

Если все думают, что мы проиграем, – нам нечего терять. Мы выйдем на поле, будем играть в свой футбол, с уверенностью, и, надеюсь, удивим всех», – сказал защитник «Челси». 

Кто выиграет клубный ЧМ?5222 голоса
ПСЖПСЖ
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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