Энрике про 4:0 с «Реалом»: «Отлично, мы довольны. «ПСЖ» почти у цели, хотим сотворить историю»

Луис Энрике доволен разгромом «Реала» (4:0) в полуфинале клубного ЧМ.

«Отлично. Проводить такие матчи против «Реала » всегда тяжело. Мы очень хорошо начали игру и довольны выступлением.

Сегодня было слишком жарко для меня. Но у нас особый сезон, это особый момент. Думаю, мы заслуживаем победить.

Мы постараемся. Остался один шаг, на пути – хорошая команда, «Челси », которая хорошо проявляет себя на протяжении всего турнира. Сейчас нам надо подготовиться, восстановиться.

Мы почти у цели. Мы хотим сотворить историю, а затем отправиться отдыхать», – сказал главный тренер «ПСЖ ».