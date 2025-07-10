Энрике про 4:0 с «Реалом»: «Отлично, мы довольны. «ПСЖ» почти у цели, хотим сотворить историю»
Луис Энрике доволен разгромом «Реала» (4:0) в полуфинале клубного ЧМ.
«Отлично. Проводить такие матчи против «Реала» всегда тяжело. Мы очень хорошо начали игру и довольны выступлением.
Сегодня было слишком жарко для меня. Но у нас особый сезон, это особый момент. Думаю, мы заслуживаем победить.
Мы постараемся. Остался один шаг, на пути – хорошая команда, «Челси», которая хорошо проявляет себя на протяжении всего турнира. Сейчас нам надо подготовиться, восстановиться.
Мы почти у цели. Мы хотим сотворить историю, а затем отправиться отдыхать», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости