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Игроки «Спартака» рассказали о целях на сезон: у Литвинова, Маркиньоса, Мартинса – чемпионство, у Зорина – стать игроком основы, у Довбни – «не обосраться»

Игроков «Спартака» спросили о личных целях на сезон-2025/26.

Видеоролик с ответами опубликовала пресс-служба красно-белых. 

Даниил Зорин: «Стать одним из основных игроков московского «Спартака». 

Роман Зобнин: «300 матчей за «Спартак». 

Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов, Рикарду Мангаш, Алексис Дуарте, Маркиньос: «Чемпионство». 

Александр Максименко: «У самурая нет цели, есть только путь». 

Александр Довбня: «Выполнить поставленные задачи и не обосраться». 

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoАлександр Довбня
logoРуслан Литвинов
logoКристофер Мартинс Перейра
logoпремьер-лига Россия
logoРикарду Мангаш
logoМаркиньос Коста
logoДаниил Зорин
logoАлександр Максименко
logoДаниил Хлусевич
logoРоман Зобнин
брань
ахахаха
logoАлексис Дуарте
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