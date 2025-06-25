Игроки «Спартака» рассказали о целях на сезон: у Литвинова, Маркиньоса, Мартинса – чемпионство, у Зорина – стать игроком основы, у Довбни – «не обосраться»
Игроков «Спартака» спросили о личных целях на сезон-2025/26.
Видеоролик с ответами опубликовала пресс-служба красно-белых.
Даниил Зорин: «Стать одним из основных игроков московского «Спартака».
Роман Зобнин: «300 матчей за «Спартак».
Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов, Рикарду Мангаш, Алексис Дуарте, Маркиньос: «Чемпионство».
Александр Максименко: «У самурая нет цели, есть только путь».
Александр Довбня: «Выполнить поставленные задачи и не обосраться».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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