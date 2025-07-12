Александр Мостовой: «Футбол и хоккей всегда будут впереди. Когда на них ходят более 50-70 тысяч, как фигурное катание может соревноваться по популярности?»

Александр Мостовой сравнил популярность фигурного катания, футбола и хоккея.

– Бьют ли скандалы по имиджу российского футбола?

– В российском футболе скандалы были, есть и будут всегда. Когда крутятся большие деньги, в любой сфере это всегда будет происходить. Имидж – ну а что имидж? Мы же в Европе не играем. Думаете, за нами в Европе следят? Вряд ли. Я большую часть карьеры провел за границей, и никто особенно не спрашивал, как у нас проходит чемпионат, а тем более сейчас, когда ни с кем не играем. Им все равно, что у нас происходит.

– Футбол остается спортом номер один в России, несмотря на скандалы?

– Я думаю, что да. На футбол ходят большое количество людей. А какой еще? С каким спортом можно посоревноваться? У нас всегда было два спорта: футбол и хоккей. Они так и будут первыми. Здесь не вина других видов спорта. В Европе половина даже и не знает другие виды. На футбол в мире ходят по 50-70-100 тысяч человек. Футбол и хоккей всегда будут впереди.

– Фигурное катание может с ними посоревноваться по популярности?

– Нет. Как можно с ними соревноваться по популярности, когда и на футбол, и на хоккей ходят более 50-70 тысяч? Поэтому, конечно, они не могут соревноваться. Во многих странах этого вообще нет, а футбол есть в каждой стране мира, – сказал бывший футболист сборной России Мостовой .