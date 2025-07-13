Уругвай вряд ли сыграет с Россией в ноябре. Переговоры с Аргентиной продолжаются (Sport24)
«Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее. Сейчас они ориентированы на выезд именно туда
Тем не менее переговоры между РФС и уругвайской стороной продолжаются. Россия пытается договориться и вернуть матч в повестку. Окончательное решение по Уругваю должно быть принято к концу лета», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.
Другой источник заявил, что все еще сохраняется вероятность проведения товарищеского матча со сборной Аргентины.
«У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча – с Аргентиной и Чили – могут пройти в ноябре в Москве», – отметил один из собеседников.