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Уругвай вряд ли сыграет с Россией в ноябре. Переговоры с Аргентиной продолжаются (Sport24)

Сборные России и Уругвая, вероятно, не сыграют в ноябре.

«Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее. Сейчас они ориентированы на выезд именно туда

Тем не менее переговоры между РФС и уругвайской стороной продолжаются. Россия пытается договориться и вернуть матч в повестку. Окончательное решение по Уругваю должно быть принято к концу лета», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

Другой источник заявил, что все еще сохраняется вероятность проведения товарищеского матча со сборной Аргентины.

«У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча – с Аргентиной и Чили – могут пройти в ноябре в Москве», – отметил один из собеседников.

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Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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