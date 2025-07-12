Дюков о замене «Торпедо» в РПЛ: «Оренбург» – лучшее решение из возможных. Приоритет у клубов Премьер-лиги, это регламент»

Александр Дюков высказался о решении вернуть «Оренбург» в высшую лигу.

В четверг КДК РФС исключил «Торпедо » из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. По решению исполкома РФС московский клуб в высшем дивизионе заменит «Оренбург», вылетевший в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

«Из тех решений, которые были возможны, «Оренбург » – это лучшее решение. Да, оно не оптимальное, но лучшее.

Приоритет отдается клубам РПЛ . Это регламент», – сказал президент РФС.