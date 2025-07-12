Дюков о замене «Торпедо» в РПЛ: «Оренбург» – лучшее решение из возможных. Приоритет у клубов Премьер-лиги, это регламент»
Александр Дюков высказался о решении вернуть «Оренбург» в высшую лигу.
В четверг КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. По решению исполкома РФС московский клуб в высшем дивизионе заменит «Оренбург», вылетевший в Первую лигу по итогам прошлого сезона.
«Из тех решений, которые были возможны, «Оренбург» – это лучшее решение. Да, оно не оптимальное, но лучшее.
Приоритет отдается клубам РПЛ. Это регламент», – сказал президент РФС.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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