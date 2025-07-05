Глава РФС Дюков: «Наличие хороших игроков-легионеров и иностранных тренеров в РПЛ важно. Это помогает развитию нашего футбола»
Александр Дюков заявил, что иностранцы помогают российскому футболу.
«Наличие хороших футболистов-легионеров и иностранных специалистов в нашем чемпионате важно.
На мой взгляд, это помогает развитию нашего футбола», – сказал президент РФС.
С сезона-2022/23 в Мир РПЛ действует лимит на легионеров – до 13 иностранцев в заявке, из них на поле одновременно могут находиться не более 8 игроков.
При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В Первой лиге в заявке команды на сезон может быть не больше 4 легионеров. Во Второй лиге их наличие не допускается.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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