Мусаев о поражении в Суперкубке: «Негативные эмоции – «Краснодар» мог забить первым, но сами виноваты. ЦСКА было комфортно играть при счете 1:0. Мозеса оштрафуем»
Мурад Мусаев высказался после поражения в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Победители Мир РПЛ уступили ЦСКА со счетом 0:1.
«Негативные эмоции. Вроде бы хорошо начали игру, создали ряд моментов. В концовке первого тайма упустили инициативу, стали много ошибаться в развитии атаки.
ЦСКА комфортно было играть при счете 1:0. У нас были хорошие моменты забить первыми, но сами виноваты», – сказал главный тренер «Краснодара».
Также Мусаев прокомментировал удаление Мозеса Кобнана Дэвида за пощечину Милану Гайичу в конце 2-го тайма.
«Это отсутствие дисциплины, поэтому удалился. Будет оштрафован», – сказал специалист.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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