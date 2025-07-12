Мусаев о поражении в Суперкубке: «Негативные эмоции – «Краснодар» мог забить первым, но сами виноваты. ЦСКА было комфортно играть при счете 1:0. Мозеса оштрафуем»

Мурад Мусаев высказался после поражения в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Победители Мир РПЛ уступили ЦСКА со счетом 0:1.

«Негативные эмоции. Вроде бы хорошо начали игру, создали ряд моментов. В концовке первого тайма упустили инициативу, стали много ошибаться в развитии атаки.

ЦСКА комфортно было играть при счете 1:0. У нас были хорошие моменты забить первыми, но сами виноваты», – сказал главный тренер «Краснодара ».

Также Мусаев прокомментировал удаление Мозеса Кобнана Дэвида за пощечину Милану Гайичу в конце 2-го тайма.

«Это отсутствие дисциплины, поэтому удалился. Будет оштрафован», – сказал специалист.