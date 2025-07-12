Впервые с 2019-го не «Зенит» стал обладателем Суперкубка – ЦСКА победил «Краснодар» (1:0)

Впервые с 2019 года обладателем Суперкубка России стал не «Зенит».

ЦСКА победил «Краснодар » со счетом 1:0 в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

До этого «Зенит » пять лет подряд брал этот трофей.

В прошлом сезоне также прервалась победная серия петербуржцев в Мир РПЛ , длившаяся с 2019 года.