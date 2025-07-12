Впервые с 2019-го не «Зенит» стал обладателем Суперкубка – ЦСКА победил «Краснодар» (1:0)
Впервые с 2019 года обладателем Суперкубка России стал не «Зенит».
ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
До этого «Зенит» пять лет подряд брал этот трофей.
В прошлом сезоне также прервалась победная серия петербуржцев в Мир РПЛ, длившаяся с 2019 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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