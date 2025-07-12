Онана поедет с «МЮ» в турне по США, несмотря на травму, но не будет играть в предсезонных матчах

Андре Онана поедет в предсезонное турне с «МЮ», несмотря на травму.

Ранее стало известно, что вратарь «Манчестер Юнайтед» на этой неделе получил травму задней поверхности бедра. В клубе опасаются, что камерунец может пропустить до 6-8 недель.

По информации BBC, первоначальное лечение Онана проходит успешно. Голкипер отправится с командой в США в предсезонное турне, но не будет принимать участия в матчах. Ожидается, что основным вратарем «МЮ» в товарищеских матчах будет Алтай Байындыр .

«МЮ» сыграет с «Лидсом» в следующие выходные, после чего отправится в США на матчи с «Вест Хэмом», «Борнмутом» и «Эвертоном». Также манкунианцы проведут домашний матч с «Фиорентиной» 9 августа.

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед » примет «Арсенал». Матч пройдет 17 августа.