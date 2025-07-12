Экс-защитник «Реала» Вальехо близок к переходу в «Альбасете» из Сегунды
Хесус Вальехо близок к переходу в «Альбасете».
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, осталось уладить лишь незначительные детали для завершения сделки.
«Альбасете» выступает в Сегунде – втором по силе испанском дивизионе.
Вальехо покинул «Реал» в конце прошлого сезона – спустя 10 лет после перехода. В составе мадридцев он сыграл в пяти сезонах, остальное время провел в аренде. В «Реале» он завоевал 13 трофеев.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Гильермо Раи в Х
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