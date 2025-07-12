Экс-защитник «Реала» Вальехо близок к переходу в «Альбасете» из Сегунды

Хесус Вальехо близок к переходу в «Альбасете».

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, осталось уладить лишь незначительные детали для завершения сделки.

«Альбасете » выступает в Сегунде – втором по силе испанском дивизионе.

Вальехо покинул «Реал» в конце прошлого сезона – спустя 10 лет после перехода. В составе мадридцев он сыграл в пяти сезонах, остальное время провел в аренде. В «Реале » он завоевал 13 трофеев.